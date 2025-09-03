Kudarcba fulladt a Perfect Dark megmentése

A hírek szerint a Microsoft, a Take-Two és a Crystal Dynamics tulajdonosa, az Embracer közötti tárgyalások meghiúsulása miatt történtek a múlt hónapban elbocsátások a Crystal Dynamics-nál. Utóbbi a kaliforniai The Initiativevel közösen fejlesztette a Perfect Darkot, mielőtt a játékot júliusban törölték, és a fejlesztő céget a Microsoft átfogó leépítéseinek részeként bezárták.
A Bloomberg forrásai szerint a Take-Two tárgyalásokat folytatott a Microsoft-tal és az Embracerrel a játék finanszírozásáról és kiadásáról, de az üzlet részben azért hiúsult meg, mert a cégek nem tudtak megegyezni a Perfect Dark franchise hosszú távú tulajdonjogáról.
Az Embracer, az Xbox és a Take-Two nem reagáltak a hírre.