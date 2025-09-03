Kudarcba fulladt a Perfect Dark megmentése

független
2025. szeptember 03.
7524
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Take-Two állítólag tárgyalásokat folytatott az Xbox által törölt Perfect Dark rebootjának megmentéséről, de a tárgyalások nemrégiben megszakadtak - értesült a Bloomberg újságírója, Jason Schreier.
 

A hírek szerint a Microsoft, a Take-Two és a Crystal Dynamics tulajdonosa, az Embracer közötti tárgyalások meghiúsulása miatt történtek a múlt hónapban elbocsátások a Crystal Dynamics-nál. Utóbbi a kaliforniai The Initiativevel közösen fejlesztette a Perfect Darkot, mielőtt a játékot júliusban törölték, és a fejlesztő céget a Microsoft átfogó leépítéseinek részeként bezárták.

A Bloomberg forrásai szerint a Take-Two tárgyalásokat folytatott a Microsoft-tal és az Embracerrel a játék finanszírozásáról és kiadásáról, de az üzlet részben azért hiúsult meg, mert a cégek nem tudtak megegyezni a Perfect Dark franchise hosszú távú tulajdonjogáról.

Az Embracer, az Xbox és a Take-Two nem reagáltak a hírre.
Perfect Dark rebootjának megmentéséről, de a tárgyalások nemrégiben megszakadtak - értesült a Bloomberg újságírója, Jason Schreier.'>
nincs még hozzászólás

Perfect Dark
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Újabb elbocsátások a Crystal Dynamics-nél, de a Tomb Raider fejlesztését nem érintik

Újabb elbocsátások a Crystal Dynamics-nél, de a Tomb Raider fejlesztését nem érintik

A Perfect Dark színésznője szeretné, ha egy másik kiadó venné át a törölt játékot

A Perfect Dark színésznője szeretné, ha egy másik kiadó venné át a törölt játékot

A The Initiative és ezáltal a Perfect Dark is áldozatul esett a Microsoft tömeges leépítéseinek

A The Initiative és ezáltal a Perfect Dark is áldozatul esett a Microsoft tömeges leépítéseinek

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686850 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljamarco profilja