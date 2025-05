Közel 50 indie játékot mutatnak be a jövő heti Six One Indie Showcase-en

Ismét megrendezik a Six One Indie Showcase, még hozzá jövő hét csütörtökön, május 22-én, amikor 48 innovatív indie játékból álló, a világ minden tájáról érkező fejlesztőktől és kiadóktól származó összeállítást mutatnak be.

Elsőként 7, az év elején megjelent játékra hívják fel a figyelmet, majd 41 címről kapunk exkluzív bejelentéseket és izgalmas híreket. Nem lenne igazi indie esemény Steam kiárusítás nélkül, amely a bemutató ideje alatt kezdődik és egész hétvégén át tart és május 26-án, hétfőn ér véget.Több mint 1300 pályázat érkezett be a szervezőkhöz, ebből, köztük láthatjuk majd a Truth Scrappert (In Stars and Time alkotóinak új játéka), a Mouse: P.I. For Hire-t, a Hotel Barcelonat, a Future Vibe Checket (Akupara Games).A bemutató 2022. óta több mint 150 indie címet mutatott be, ezzel segítve és támogatva az indie fejlesztőket.

