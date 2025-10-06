Kereskedelmi Bizottság a Game Pass áremelkedéséről: én megmondtam

Az FTC elég eltökélt volt abban, hogy megakadályozza a felvásárlást, azzal érvelve, hogy az jelentősen csökkentené a versenyt az iparágon belül és végül a játékosok helyzetét rontaná. Az akciót az FTC korábbi elnöke, Lina Khan vezette, aki számos kárörvendéssel találkozhatott, amikor a fúzió végül sikeresen lezajlott.
Most, évekkel később Khan egy új bejegyzésben reagált a Game Pass múlt heti áremeléseire és bírálta az Xboxot és a Microsoftot azért, hogy az áremelésekkel és a létszámleépítésekkel "károsítják mind a játékosokat, mind a fejlesztőket".
Továbbá azt állítja, hogy a Microsoft a piaci konszolidációnak köszönhetően "túl nagy lett ahhoz, hogy törődjön vele" és "rosszabbá teszi ügyfelei helyzetét anélkül, hogy aggódnia kellene a következmények miatt" - ez valószínűleg az egyik legnagyobb "én megmondtam" pillanat, amit a játékipar valaha látott.
Microsoft?s acquisition of Activision has been followed by significant price hikes and layoffs, harming both gamers and developers.? Lina Khan (@linamkhan) October 3, 2025
As we?ve seen across sectors, increasing market consolidation and increasing prices often go hand-in-hand.
