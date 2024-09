A Netflix bemutatta az első trailert a Capcom közbenjárásával készülődő Devil May Cry animéről, ami Adi Shankar (Castlevania, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix) segítségével készül és már most ígéretesnek tűnik.

Az anime Dante, a félig ember, féli démoni teremtmény küzdelmébe ad közelebbi betekintést, aki mágikus kardjával és dupla pisztolyával ezúttal ebben a formában is megörvendeztet majd minket, illetve azokat, akik odáig vannak a franchise-ért.A Devil May Cry anime nyolc epizóddal érkezik majd és, ha pedig kíváncsi vagy rá egy kicsit közelebbről is, az alábbi kedvcsináló biztosan beindítja majd a te fantáziádat is.

