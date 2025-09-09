Keanu Reeves szívesen lenne újra Johnny Silverhand a Cyberpunk 2077 folytatásában

A hollywoodi színész, Keanu Reeves elárulta, hogy mindenképpen visszatérne Johnny Silverhand szerepébe a Cyberpunk 2077 folytatásában, ha lehetőséget kapna rá - ezt az IGN-nek adott interjújában jegyezte meg.
 

"Természetesen. Nagyon szeretném újra Johnny Silverhandet alakítani" - válaszolta Reeves, amikor megkérdezték, hogy lenne-e kedve újra felvenni legendás rocksztár-terrorista karakterét a Cyberpunk 2077 folytatásában.

Így lényegében már csak az a kérdés, Silverhandnek van-e helye a készülő játékban? Bár az általános vélekedés az, hogy a Cyberpunk 2077 megfelelő lezárást nyújtott Johnny és V történetéhez (attól függően, hogy melyik befejezést választottuk), Reeves visszatérésének lehetősége nyitva maradt, akár egy cameo formájában.

A CD Projekt Red legutóbbi tájékoztatása szerint jelenleg összesen 444 fejlesztő dolgozik a következő The Witcher játékon és 116 a Cyberpunk 2077 folytatásán. A két cím megjelenési dátuma még nincs kőbe vésve, de a The Witcher 4 valószínűleg 2026-ban, vagy 2027-ben fog érkezni, így a Cyberpunk 2 valószínűleg 2030-hoz lesz közelebb.
