Jövőre kezdődik az Amazonos Mass Effect sorozat forgatása

2025. augusztus 26.
A rendkívül sikeres Fallout sorozat után az Amazon egy újabb nagy videójáték-adaptáció forgatására készül: a Production Weekly beszámolója szerint a Mass Effect gyártása 2026 negyedik negyedévében, azaz jövő év októbere és december között kezdődik.
 

Jelenleg nagyon kevés információnk van a sorozatról, igaz, júniusban megjelent egy összefoglaló az Interneten, amely szerint az eredeti 2008-as játék közvetlen adaptációja lesz. A leírás szerint Shepard parancsnoknak meg kell állítania a Saren nevű renegát Spectre ügynököt, aki szövetségre lépett a Reapers néven ismert, halálos szintetikus-organikus gépek fajával.

Persze az is benne van, hogy az említett időpont csak egy helyőrző és nem szabad túl komolyan venni, amíg a részleteket hivatalosan nem erősítik meg. Mindenesetre ha a forgatás tényleg jövő év végén rajtol, akkor a premier 2027 végén, vagy 2028 elején várható.

A Mass Effect sorozatot a BioWare veteránja, Mike Gamble, a Marvel Studios producere, Avi Arad, és a Jessica Jones executive producere, Karim Zreik fogja felügyelni, míg a Mindhunter írója, Doug Jung lesz a showrunner.
