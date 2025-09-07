Jövőre kezdik a God of War sorozat forgatását is

Az Amazon God of War tévésorozatának forgatása 2026 márciusában indul, a Nexuspointnews szerint a sorozat forgatása végre jövő márciusban elkezdődik Vancouverben, Kanadában és a szereplők kiválasztása folyamatban van.
 

Az élőszereplős Amazon sorozat Kratos veszélyes utazását követi nyomon elidegenedett fiával, hogy teljesítse haldokló felesége kívánságát és szétszórja hamvait a legmagasabb csúcsról. Ronald D. Moore lesz a God of War sorozat showrunnere és számos író vesz részt a munkában.

Matthew Graham (Electric Dreams, A spanyol hercegnő), Stephanie Shannon (For All Mankind, Outlander - Az idegen), Narendra K. Shankar (A Térség, For All Mankind), Joe Menosky (For All Mankind, Star Trek: Discovery), Marc D. Bernardin (A Continental: John Wick világából, Star Trek: Picard), Tania Lotia (The Witcher, The Mighty Nein).

Moore két évvel azután csatlakozott a produkcióhoz, hogy megerősítették a sorozat elkészítését, miután a Sony Santa Monica God of War sorozatán alapuló sorozat munkáit újrakezdték, mert más irányvonalat határoztak meg. A korai problémák ellenére az Amazon zöld utat adott a második évadnak.
