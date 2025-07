Jövő héten jön a duó mód az Elden Ring Nightreign-be

Az Elden Ring Nightreign jelenleg szólóban, vagy trióban játszható, most azonban a FromSoftware konkrét nappal jelentkezett, hogy a játékba mikor kerülhet bele a sokat kért kétjátékos funkció is - és már nem is kell sokat várnunk rá.

Az új páros mód akerül be a Nightreign-be, emellett életminőségi UI-fejlesztéseket is kapunk, többek között több relikviaszűrési lehetőséget. A mód bejelentésével együtt jött egy friss trailer, amit alább megnézhettek.Annak ellenére, hogy elsősorban ez egy háromjátékos kooperatív cím, részben azért kritizálták mert a benne lévő szólójáték túl kemény, részben pedig azért, mert nem volt benne kétjátékos opció. A korábbi javításokkal kiegyensúlyozták a szóló módot, míg a kétjátékos módot június elején említették meg és hamarosan meg is kapjuk.