Jelenleg konkrétan csak Kojima fejleszti a másfél éve bejelentett Physintet

Kojimáknál három projekt futott egyszerre, a Death Stranding 2, az OD és a Physint. Az On the Beach már kint van és valószínűleg az OD lesz a következő, amely a Microsofttal együttműködésben készül és egy horrorjátékra számíthatunk.
A Physint egy akció-kémjáték, de úgy tűnik, hogy ez még egy darabig nem fog megjelenni. Kojima elmondása szerint ez élete munkájának csúcspontja, még legalább 5-6 évre van a megjelenéstől és most az IndieWirenak elárulta, hogy csak egy ember dolgozik rajta - ő maga.
A Death Stranding 2 elemzése, javítása mellett elkezdtek dolgozni az OD-n a csapattal, a Physintet viszont egyedül csinálja és elmondása szerint csak koncepcionális szakaszban van.