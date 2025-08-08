Jelenleg konkrétan csak Kojima fejleszti a másfél éve bejelentett Physintet

Egy hónap telt el a Death Stranding 2: On the Beach sikeres megjelenése óta, a cím 90 pontot kapott az OpenCriticen, mi a Game Channelen 8,3-at adtunk rá és a játékosok is hasonlóan jól fogadták, most pedig Kojima egy kis információt adott a titokzatos Physint-ről.

Kojimáknál három projekt futott egyszerre, a Death Stranding 2, az OD és a Physint. Az On the Beach már kint van és valószínűleg az OD lesz a következő, amely a Microsofttal együttműködésben készül és egy horrorjátékra számíthatunk.A Physint egy akció-kémjáték, de úgy tűnik, hogy ez még egy darabig nem fog megjelenni. Kojima elmondása szerint ez élete munkájának csúcspontja, mégés most az IndieWirenak elárulta, hogy csak egy ember dolgozik rajta - ő maga.A Death Stranding 2 elemzése, javítása mellett elkezdtek dolgozni az OD-n a csapattal, a Physintet viszont egyedül csinálja és elmondása szerint csak koncepcionális szakaszban van.