Itt a Five Nights At Freddy's 2 második előzetese

A Blumhouse Productions kiadta a második trailert a Five Nights at Freddy's 2 című mozifilmhez, amely a Scott Cawthon-féle játéksorozat filmadaptációjának folytatása, amelyet ismét Emma Tammi rendez és számos ismerős szereplőt láthatunk.

Visszatér Josh Hutcherson (Mike), Elizabeth Lail (Vanessa), Piper Rubio (Abby), Matthew Lillard (William) és Theodus Crane (Jeremiah) is. Skeet Ulrich a Freddy Fazbear's egyik társalapítóját, Henry Emily-t alakítja majd, illetve Wayne Knight, McKenna Grace és Teo Briones is látható lesz egyelőre be nem jelentett szerepben.játszódik és a film végi végső összecsapás inspirálta az első Fazfest fesztivált a városban. A trailer alapján úgy tűnik, a film egy része a pizzériában játszódik, egy másik a megszökött animatronikokra koncentrál, akik be tudnak épülni a fesztivál forgatagába.Közben Abby arra vágyik, hogy újra lássa "barátait" és elszökik, hogy megpróbálja felvenni a kapcsolatot velük és persze Mike és Vanessa is a veszély közelében lesz - hogy ez hogy sül el, azt december 5-től láthatjuk a mozikban.