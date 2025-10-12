Illegális kereskedelem borzolja az Arena Breakout: Infinite csatatereit

Az 1.0-s verzió megjelenésekor az Arena Breakout: Infiniteből eltávolították azt a lehetőséget, hogy a játékbeli pénznemet, a Koent valódi pénzért megvásárolhassuk, így elkerülve a pay-to-win szituációt. Ez úgy tűnik, kifizetődő volt, az első hónapban a Steam játékosainak száma nagyrészt 50 ezer felett maradt, megerősítve a lövölde pozícióját a legnépszerűbb multiplayer játékok között.
A csapat most azt közölte, nemrégiben felfedezték, hogy néhányan szabálytalan valós kereskedelmet folytatnak, manipulálják a mérkőzés-összeállítási rendszert, hogy értékes, kereskedelmi forgalomban lévő ellátmányt (pl. fejlett lőszert) átvihessenek egy rajtaütésbe és így gyorsan nagy mennyiségű Koenhez jussanak.
Leszögezték, hogy minden tisztességtelenül szerzett készletet (vagy azok Koenben kifejezett értékét) elkobozzák és súlyos jogsértések esetén akár tíz évre is felfüggeszthetik az érintett fiókokat. A fejlesztő arra buzdít mindenkit, aki szabálysértővel találkozik, hogy tegyen bejelentést az Arena Breakout hivatalos csatornáin keresztül.
October 11, 2025