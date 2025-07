Igazi retro előzetessel leplezték le a Lego Game Boyt

A Game Boy kétségtelenül minden idők egyik legikonikusabb kézi konzolja, ami számos formában feltámadt már korábban, most azonban egy olyan megoldást kap, ami tulajdonképpen a biztos sikere annak, hogy sokadjára is lehúzzon róla néhány bőrt a Nintendo.

Érkezik ugyanis a Lego Game Boy, ami nem más, mint egy legóból összerakható (összesen 421 darabból álló) Legokészlet, amely mind a méret, mind a formavilág tekintetében, és rögtön két cartridge is jár mellé, így a Super Mario Land, valamint a The Legend of Zelda: Link's Awakening.A Nintendo a tervek szerint 60 dollárra árazza a Lego Game Boyt, amit nagyon ütős retro reklámmal vezetett fel, ami teljes egészében az eredeti Game Boy reklámfilmjére épül fel. Ha felkeltette a figyelmedet, a Lego Game Boy még októberben a boltok polcaira kerül.