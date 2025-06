Hivatalosan is többen játszanak PS5-ön, mint PS4-en

Tavaly májusban a Sony Interactive Entertainment friss információkat osztott meg a PlayStation-üzletágról és kiderült, hogy a PS4 és a PS5 havi aktív felhasználóinak száma egyenként 49 millió körül van, vagyis nagyjából fele-fele.





A vállalat idén is tartott egy hasonló tájékoztatót frissített adatokkal, igaz most nem tüntettek fel konkrét számokat, de egyértelműen látszik, hogy a, mint a PS4. Azt is megjegyezték, hogy együttesen összesen 124 millió havi aktív felhasználójuk van, szemben a tavalyi 97 millióval.Bár a PS5 már az ötödik születésnapjához közeledik, ez az első alkalom a konzol történetében, hogy több aktív felhasználója van, mint az előző generációnak. Hogy ez a csökkenő trend mit jelent a PS4 számára, még nem tudni, mindenesetre nagyjából az összes first-party PlayStation-játék már PS5-exkluzív, de más, harmadik féltől származó stúdiók továbbra is támogatják a PS4-et.