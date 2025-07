Hivatalosan is készül a Cyberpunk: Edgerunners 2

Pénteken a Los Angelesi Anime Expón tartott panelbeszélgetésen a CDPR bejelentette be, hogy újra összeálltak a Trigger stúdióval, hogy egy új, a Cyberpunk 2077 világában játszódó önálló anime-sorozatot készítsenek Cyberpunk: Edgerunners 2 címmel.

A sorozat egy új,és a történetíró és producer, Bartosz Sztybor szerint nemcsak szomorúbb és sötétebb, hanem "véresebb és nyersebb" lesz. Friss karaktereket is kapunk és bár jelenleg nincs még megjelenési dátuma, az kiderült, hogy a rendezője Kai Ikarashi lesz.A Cyberpunk: Edgerunners rendezője, Hiroyuki Imaishi is megjelent az eseményen, hogy átadja a stafétabotot Ikarashinak a sorozat rendezői debütálásához, miután együtt dolgoztak a 2022-es első részen. Emi Lo (Lucy Kushinada) és Zach Aguilar (David Martinez) szinkronszínészek is megjelentek a panelbeszélgetésen.Sztybor arról is beszélt, David Martinez története talán véget ért, de Night Cityben még rengeteg felfedezni való van és egy nyers, valódi krónikát mutathatnak be megváltásról és bosszúról, valami olyat, amihez hasonlót még nem csináltak.