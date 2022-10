Hivatalos: jön a Silent Hill 2 remake, egy új epizód és egy új mozifilm is

Évek óta vártunk arra az eseményre, amit az éjszakai órákban sikeresen lezavart a Konami a Silent Hill-sorozat kapcsán, így most már teljesen biztsak lehetünk abban, hogy feltámad a legendás franchise.

Méghozzá nem is akárhogyan! Elsőként a Silent Hill 2 remake érkezésére számíthatunk, ami PC-re és PS5-re készül első körben, a főszerepben egy kívül-belül teljesen friss élménnyel, méghozzá, akik az első látnivalók alapján igencsak kitettek magukért, de a megjelenési dátumról egyelőre ne is kérdezzetek.Ezen felül készül két vadonatúj epizód is, az egyik a No Code Entertainment által fejlesztett Silent Hill Townfall, a másik pedig a Neobards Entertainment által jegyzett Silent Hill f, azonban sajnos egyikről sem tudtunk meg szinte semmit sem.Hasonló a helyzet ais, hiszen ezzel a címmel készül egy alkotás, amit a Silent Hill 2 inspirált, de érkezik valamiféle interaktív sorozat is Silent Hill Ascension címmel, amivel kapcsolatban szintén adós maradt az információkkal a Konami.

