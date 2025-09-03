Hamarosan újjáéledhet a The Crew, rajongók beüzemelik a szerveremulátort

A szerveremulátor most már teljesen készen van - olvasható az újonnan elindított The Crew Unlimited weboldalon (aminek semmi közze a Ubisofthoz). Már csak a szoftver alapos tesztelése és validálása, majd a kiadás előkészítése van hátra.
A rajongói projekt a Ubisoft 2024-es döntésére adott reakció, miszerint 2024. április 1-jétől leállították a The Crew szervereit, ezáltal játszhatatlan lett. Ráadásul a cég megkezdte a játéklicencek visszavonását is, így akartak biztosra menni, hogy senki ne tudjon többé játszani a The Crew-val.
A The Crew Unlimited projekt egyik tagja, ChemicalFlood akkoriban azt mondta, hogy a csapatuk képes lesz megkerülni ezt a korlátozást anélkül, hogy módosítania kellene a játék fájljait. A szeptember 15-én induló szerveremulátor jelenleg csak a játék PC-s verzióival működik, de a tervek szerint lehetséges lesz a konzolok támogatása is a jövőben.