Hamarosan újjáéledhet a The Crew, rajongók beüzemelik a szerveremulátort

A The Crew, a Ubisoft utcai versenyzős játéka, - amely 2024-ben szerencsétlenül véget ért, - talán újjáéledhet, ugyanis a The Crew Unlimited rajongói kezdeményezéssel egy egyedi szerveremulátorral próbálják újjáéleszteni és a munka már majdnem befejeződött.
 

A szerveremulátor most már teljesen készen van - olvasható az újonnan elindított The Crew Unlimited weboldalon (aminek semmi közze a Ubisofthoz). Már csak a szoftver alapos tesztelése és validálása, majd a kiadás előkészítése van hátra.

A rajongói projekt a Ubisoft 2024-es döntésére adott reakció, miszerint 2024. április 1-jétől leállították a The Crew szervereit, ezáltal játszhatatlan lett. Ráadásul a cég megkezdte a játéklicencek visszavonását is, így akartak biztosra menni, hogy senki ne tudjon többé játszani a The Crew-val.

A The Crew Unlimited projekt egyik tagja, ChemicalFlood akkoriban azt mondta, hogy a csapatuk képes lesz megkerülni ezt a korlátozást anélkül, hogy módosítania kellene a játék fájljait. A szeptember 15-én induló szerveremulátor jelenleg csak a játék PC-s verzióival működik, de a tervek szerint lehetséges lesz a konzolok támogatása is a jövőben.
