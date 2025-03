Hamarosan újabb részleteket hallhatunk majd az EA Vasember-játékáról

Izgalmas dolgok indultak útnak 2022-ben, amikor az EA és a Marvel Games lerántotta a leplet a legújabb Vasember-játékról, amiről azóta sem nagyon láttunk vagy hallottunk extra részleteket, de ez hamarosan változhat.

Vészesen közeleg ugyanis a GDC expó, ami március közepén kerül megrendezésre, érdekessége pedig az lesz, hogy a meghívott vendégek között ott lesz Martin Palko, aki Revolutionizing Texture Pipelines: EA's Journey with Texture Sets címmel a videojátékos textúrákról tart előadást, és az esemény honlapja szerinta hallgatósággal.Előzetesekre és egyéb látnivalókra természetesen ne nagyon számítsunk, a GDC nem egy olyan esemény, de talán néhány pillanatot így is elcsíphetünk belőle, miközben Martin előadásában a játék is említésre kerül. Izgatottan várjuk!