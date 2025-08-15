Hamarosan szabadon felfedezhetjük Szicíliát a Mafia: The Old Country-ban

Többen már befejezték a Mafia: The Old Country kampányát (még úgy is, hogy korábban arról számoltak be, a játék nem lesz rövid) és ellentétben például a GTA-val, vagy a Saints Row-val, nincs olyan tartalom, amivel el lehetne ütni az időt, de ez a közeljövőben megváltozik.

Today, we're excited to confirm ???????????????? ???????????????? is on its way! Expect some new activities and gameplay, arriving free for all players in the coming months. pic.twitter.com/FqJ3UU9brG ? Mafia Game (@mafiagame) August 14, 2025

A fejlesztő Hangar 13 bejelentette, hogy hamarosan megjelenik amód. Ennek keretében új tevékenységek és játékmeneti elemek érkeznek majd, de lehet, hogy még egy darabig várni kell rá, ugyanis a megjelenés időpontját a következő hónapokra tűzték ki.Annak ellenére, hogy a korábbi Mafia játékok nyitott világokban játszódtak, ezek nem feltétlenül voltak tele tevékenységekkel, vagy mellékküldetésekkel. Ez változott meg a Mafia 3-ban, amely viszont nem aratott osztatlan sikert, így most a The Old Country-val visszatértek a Mafia 1 és a 2 stílusához.A jó hír, hogy a szabad barangolás egy ingyenes frissítéssel jön, már csak ki kell várnunk az idejét!