Game passre tart az Assassin's Creed Mirage, visszatér az Aliens: Fireteam Elite

Bejelentették a Game Passre érkező augusztusi címek első hullámát, a következő két hétre tervezett megjelenések között szerepel az Assassin's Creed Mirage, a 9 Kings és még néhány cím, amelyek közül az egyik közel három év után tér vissza a szolgáltatásba.

august is starting off righthttps://t.co/oSh8pp6Q4l pic.twitter.com/WkB73GHLE8 ? Xbox Game Pass (@XboxGamePass) August 5, 2025

Azszerepel, de ennek valójában a fele, ami új játék: Rain World, Assassin's Creed Mirage, Aliens: Fireteam Elite és a 9 Kings. A másik része az olcsóbb, Standard csomagot bővíti: Citizen Sleeper 2, Lonely Mountains: Snow Riders, MechWarrior 5: Clans és Orcs Must Die! Deathtrap.Azt pedig már jó ideje tudjuk, hogy mely címeket távoznak az előfizetéses szolgáltatásból: az Anthem (ez jövőre offline lesz ), a Farming Simulator 22 és a Persona 3 Reload augusztus 15-ig lesz elérhető Game Passen. A hónap második felére tervezett bővítést valószínűleg augusztus 19-én jelentik be, de az már ismert, hogy a Gears of War: Reloaded és a Herdling is benne lesz.Rain World (Standard, PC, Ultimate) augusztus 5.Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Standard) augusztus 6.Lonely Mountains: Snow Riders (Standard) augusztus 6.MechWarrior 5: Clans (Standard) augusztus 6.Orcs Must Die! Deathtrap (Standard) augusztus 6.Assassin's Creed Mirage (Standard, PC, Ultimate) augusztus 7.Aliens: Fireteam Elite (Standard, PC, Ultimate) augusztus 12. (2021. decembertől 2022. decemberig már elérhető volt)9 Kings (PC, Ultimate) augusztus 14.