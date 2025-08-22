Friss betekintő érkezett a Devil May Cry második évadához

Idén áprilisban debütált Netflixen a Devil May Cry című anime sorozat a népszerű videojáték alapján és hamar el is nyerte a rajongók tetszését, így a stúdió zöld utat adott a folytatásnak. A második szezonban Dante és Vergil kerül majd a fókuszba, valamint a kettőjük összecsapása, ebből már kapunk egy kis ízelítőt a most megjelent rövid videóban.
A rendezői széket ismét Adi Shankar foglalhatta el, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy az új évaddal szeretné lenyomni az Arcane című másik, igen népszerű anime sorozatot, emiatt merőben más stílusú lesz a Devil May Cry. Egyelőre pontos megjelenési dátumot nem lehet tudni, csupán annyit, hogy 2026 folyamán fog érkezni.