Friss betekintő érkezett a Devil May Cry második évadához

2025. augusztus 22.
7917
A nagy sikerű videojáték-franchise alapján készült animációs sorozat második évada csak 2026-ban fog érkezni, azonban a stúdió meglepett bennünket egy friss, bár igen rövid betekintővel, melyből kiderül, hogy a két fivér: Dante és Vergil nagy összecsapására lehet majd felkészülni.
 

Idén áprilisban debütált Netflixen a Devil May Cry című anime sorozat a népszerű videojáték alapján és hamar el is nyerte a rajongók tetszését, így a stúdió zöld utat adott a folytatásnak. A második szezonban Dante és Vergil kerül majd a fókuszba, valamint a kettőjük összecsapása, ebből már kapunk egy kis ízelítőt a most megjelent rövid videóban.

A rendezői széket ismét Adi Shankar foglalhatta el, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy az új évaddal szeretné lenyomni az Arcane című másik, igen népszerű anime sorozatot, emiatt merőben más stílusú lesz a Devil May Cry. Egyelőre pontos megjelenési dátumot nem lehet tudni, csupán annyit, hogy 2026 folyamán fog érkezni.

