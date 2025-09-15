Folyik a Stop Killing Games melletti aláírások hitelesítése

2025. szeptember 15.
Közzétették a Stop Killing Games mozgalom európai kampány legfrissebb fejleményeit: miközben az EU-tagállamok folytatják a petíció aláírásainak ellenőrzését, a szervezők felkészülnek a félrevezető információk ellensúlyozására és az iparági lobbizásra.
 

A Stop Destroying Videogames szervezet szeretné meggyőzze az EU-t egy olyan szabályozás elfogadásáról, amely megakadályozza a videójátékok kiadók általi távoli letiltását (lásd The Crew), mielőtt észszerű keretek között biztosítanák, hogy továbbra is lehessen játszani velük.

Az ún. Európai Polgári Kezdeményezéssel 1,4 millió aláírást adtak le és a friss tájékoztatás szerint jelenleg a nemzeti hatóságok ellenőrzik az összes aláírást. Minimum 1 millió érvényesre van szükség és ha minden rendben (a korai jelentések szerint körülbelül 97 százalék érvényes), akkor beküldhetik az EU-nak nyilvános meghallgatásra, vagy teljes vitára az Európai Parlamentbe.

A hitelesítés nagyjából 3 hónap lesz, a szervezők pedig megkezdik a kapcsolatfelvételt parlamenti képviselőkkel és a bizottsággal és felkészülnek a félrevezető információk és az iparági lobbizás ellensúlyozására.

Moby Dick

1 órája és 9 perce

Őszintén szólva nagyon kiváncsi leszek erre.

