Fizikai kiadást is kap a magyar fejlesztésű Mandragora: Whispers of the Witch Tree

A Collector's Edition nem csupán az alapjátékot tartalmazza - minden platformon magyar felirattal - de egy exkluzív, illusztrációkkal teli művészeti albumot, a játék zenei anyagát CD-n, amit a görög Septicflesh metálbanda és a szerző Christos Antoniou jegyez az elsősorban a FILMharmonic Orchestra of Prague előadásában, valamint egy duplaoldalas posztert.debütál és hamarosan az előrendelés is lehetséges lesz. A dark fantasy világban játszódó címről tesztünkben azt írtuk: meglepően jó hangulata van és a mély harcrendszerhez kellemes sztori párosul, azonban néha nem túl kezesbárány és bőven vannak benne logikátlanságok.

Az egy hónappal ezelőtti digitális megjelenését követően hamarosan dobozos formában tér vissza a Mandragora: Whispers of the Witch Tree , a magyar akció-RPG Switch-re, PS5-re és Xbox Series X-re érkezik, standard és gyűjtői kiadásban is.