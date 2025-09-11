Felfüggesztettek egy LoL e-sportolót, aki szerint a nők menstruáció alatt nem tudnak versenyezni

2025. szeptember 11.
A League of Legends e-sport játékos, Gabriël Rau, alias Bwipo felfüggesztést kapott, miután egy Twitch-streamen kijelentette, hogy a nőknek nem szabad versenyszerűen játszaniuk menstruáció alatt.
 

Bwipo kifejtette, hogy egyszerűen nincs elég támogatás a női profi játékosok számára, a nők anatómiája és havi ciklusaik rendkívül különböznek a férfiakétól és nincs megfelelő támogató rendszer, amely segítené a nőket abban, amin keresztülmennek.

Mielőtt azt gondolnánk, hogy arról fog beszélni, hogy több támogatást kellene nyújtani a nőknek az e-sportban, így folytatta: még a férfiak is teljesen kiborulnak, amikor League of Legendset játszanak, szóval amikor egy nőnek éppen az a része van a hónapnak, akkor nem kellene versenyszerű játékokat játszania.

Bwipo szervezete, a FlyQuest elismerte, hogy Bwipo "szexista megjegyzéseket tett" és azok ellentétesek az alapértékeikkel, ezért úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a következő LTA rájátszás sorozatában. A bejelentés után Bwipo bocsánatot kért, amelyben elismerte hibáját.

1 hozzászólás

VaPe

28 perce

A marha. röhögő smiley

válasz erre
