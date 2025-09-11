Felfüggesztettek egy LoL e-sportolót, aki szerint a nők menstruáció alatt nem tudnak versenyezni

Bwipo kifejtette, hogy egyszerűen nincs elég támogatás a női profi játékosok számára, a nők anatómiája és havi ciklusaik rendkívül különböznek a férfiakétól és nincs megfelelő támogató rendszer, amely segítené a nőket abban, amin keresztülmennek.
Mielőtt azt gondolnánk, hogy arról fog beszélni, hogy több támogatást kellene nyújtani a nőknek az e-sportban, így folytatta: még a férfiak is teljesen kiborulnak, amikor League of Legendset játszanak, szóval amikor egy nőnek éppen az a része van a hónapnak, akkor nem kellene versenyszerű játékokat játszania.
Bwipo szervezete, a FlyQuest elismerte, hogy Bwipo "szexista megjegyzéseket tett" és azok ellentétesek az alapértékeikkel, ezért úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a következő LTA rájátszás sorozatában. A bejelentés után Bwipo bocsánatot kért, amelyben elismerte hibáját.
Recently, Bwipo made sexist comments that are antithetical to FlyQuest?s core values. Every day, we try to make the gaming space better and that includes helping anyone with a passion for competition reach the highest possible levels of play.— FlyQuest (@FlyQuest) September 9, 2025
That?s why we?re so proud of the RED?