Eredetileg nem 2D-s játéknak készült a Prince of Persia: The Lost Crown

Sokakat meglepett a Ubisoft azzal, hogy a soron következő Prince of Persia-játékot visszavezették a 2D-s szegmensbe, azonban amint kiderült: nem volt ez ennyire egyértelmű vagy határozott döntés a fejlesztők részéről.

Éppen ellenkezőleg, és erről maga Mounir Radi játékigazgató beszélt a Game Informer magazin munkatársainak, aki elmondta, hogy kezdetben egyáltalán nem 2D-s megoldásokkal akartak dolgozni, de nagyon sok kutatást végeztek a sorozathoz kapcsolódóan, és Radi szerintJelentsen ez bármit is az ő értelmezésében, az igazgató kiemelte, hogy a félelmet és az elszigeteltséget ő kizárólag a 2D-s Prince of Persia-játékokkal tapasztalta meg, és az volt a célja, hogy a január 18-án PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re érkező Prince of Persia: The Lost Crown részeként ezt biztosítsa a rajongók számára.