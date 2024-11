Elhunyt Tony Todd, a Spider-Man 2 szinkronszínésze

69 éves korában elhunyt Tony Todd veterán film-, televíziós és videojáték-színész, akinek a legutóbbi videojátékos szereplése a Spider-Man 2-ben volt, ahol Venom hangját kölcsönözte, így a művészről az Insomniac is megemlékezett.

"Az Insomniac Gamesnek megszakad a szíve barátunk, Tony Todd halála miatt" - olvasható a közleményben, melyben kitértek arra is: a Spider-Man 2 gyártása során sok örömet szerzett a stúdiónak és utánozhatatlan hangjával és jelenlétével sok rajongónak szerte a világon.Todd legismertebb szerepe Daniel Robitaille, aa Spider-Man 2-n kívül. Ő volt Vortigaunt a Half-Life 2: Episode Two-ban és a 2020-as Half-Life VR-játékban, az Alyx-ben, de adta a hangját Tommy Briggs-nek a 2012-es Black Ops II-ben, valamint Doctor Rogers-nek a Back 4 Bloodban.Toddot posztumuszként még hallhatjuk, ugyanis a december 9-én érkező Indiana Jones and the Great Circleben is kapott szerepet.Nyugodjék békében!