Egy új The Crew-játékon dolgozik a Ubisoft?

Egy jelentés szerint a korábbi bukdácsolás ellenére is folytatja a The Crew-sorozatot a Ubisoft, így érkezőben van a negyedik epizód, amivel állítólag nem a The Crew Motorfest vonalát szeretnék követni.

A hírt Tom Henderson, az ismert szivárogtató hozta nyilvánosságra, aki úgy tudja, hogy az új játék inkább, így robusztusabb világot tár majd elénk, és remélhetőleg a Ubisoft bizonyos nézetek tekintetében is a klasszikus útra lép.A The Crew legutóbbi részének sikertelenségéhez ugyanis jelentős mértékben hozzájárult, hogy a csapat gyakorlatilag úgy tekintett a játékra, mint egy streamingelt tartalomra, amit csak bérelni lehet, de birtokolni még megvásárlás után sem.