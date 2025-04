Egy új Fallout spin-off készülhet a Fallout: New Vegas mintájára

Izgalmas dolog látott napvilágot a Fallout-sorozat háza tájáról Colt Eastwood jóvoltából, az ismert bennfentes ugyanis úgy értesült, hogy egy újabb mellékszál készülődik a népszerű franchise-hoz kapcsolódóan.

A Youtuberként is ismert forrás szerint egy olyan játék készülődik, mint annak idején a Fallout: New Vegas volt, de nem a Bethesda, hanem, és a legjobb az egészben, hogy már 2026-ban megjelenhet.Az egyetlen probléma, hogy az Obsidian elképesztő tempót diktál, most jelent meg az Avowed, még az idén jön a The Outer Worlds 2, szóval nem tudjuk, hol van még nekik annyi erőforrásuk, amivel ez a menetrend fenntartható, de bízunk a legjobbakban.