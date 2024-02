Egy teaser képpel jelentkezett a készülő Among Us animációs sorozat

A CBS Studios és az Innersloth bemutatta az első képet az Among Us című animációs sorozatból, az egyetlen fotót mindkét vállalat megosztotta az Instagramon, közlésük szerint a munka "szépen halad".





A képen egy üres kávézó látható és egy "nem vagyunk halottak" feliratú transzparens, miközben a "nem" szót vérrel borították be. Az Among Us - mindössze ennyit fűztek a közzétett képhez. hírek szerint a sorozat alkotója és vezető producere Owen Dennis, aki a Cartoon Network Végtelen vonat című műsoráért volt felelős. Az animációért a Titmouse felel (Star Trek: Lower Decks), de a fenti értesülések jelentős részét eddig egyetlen műsorszolgáltató sem erősítette meg.