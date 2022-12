Egy élőszereplős God of War-sorozaton dolgozik az Amazon

Hamarosan visszatér a háború istene, az Amazon ugyanis hivatalosan is megerősítette, hogy egy élőszereplős God of War-adaptáción dolgoznak, idén márciusban kezdődtek el a munkálatok, a sorozat pedig a 2018-as epizódot dolgozza majd fel.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k ? Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Nagyon úgy fest, hogy az Amazon szeretne a gamerek felé is nyitni, a javában készülő Fallout televíziós sorozat mellett ugyanis. Az Amazon Prime Video Twitteren erősítette meg a projekt létezését, a Hollywood Reporter pedig több érdekes részletet is megtudott a készülő sorozattal kapcsolatban.A God of War-sorozat munkálatai idén márciusban kezdődtek el, a sztori a 2018-as reboot történéseit követi majd nyomon, magyarán az apai szereppel küszködő, marcona főhősünk vérgőzös skandináv kalandjai köszönnek majd vissza a mozivásznon.A sorozat showrunnere a The Wheel of Time legelső évadát dirigáló Rafe Judkins, a forgatókönyvön pedig az Oscar-jelölt Mark Fergus, valamint Hawk Ostby ügyködik. Azt még nem tudjuk, hogy ki játssza majd Kratos-t, bár legutóbb Christopher Judge, a karakter szinkronhangja úgy nyilatkozott, hogy örömmel vállalná a szerepet