Egy egészen vad Far Cry tévésorozat készül az FX-nél

2025. augusztus 10.
A Far Cry franchise-on alapuló tévésorozat fejlesztés alatt áll az FX csatornánál - ez a Ubisoft saját honlapján jelent meg, majd gyorsan levették, de nem eléggé, hiszen figyelmes Reddit felhasználók észrevették.
 

Azok, akik még az oldal eltávolítása előtt látták a hírt arról számoltak be, hogy Rob Mac, azaz Rob McElhenney (Felhőtlen Philadelphia, Mythic Quest, Welcome to Wrexham) és Noah Hawley (Fargo, Alien: Föld) lesznek a Far Cry sorozat társszerzői. Hawley állítólag a sorozat showrunnerként is tevékenykedik majd, míg Mac a sorozat főszereplője lesz.

A Far Cry egy pszichológiai hullámvasút, amely nem riad vissza az emberiség legsötétebb és legabszurdabb oldalaitól, ami tökéletesen illeszkedik az FX merész és félelem nélküli történetmesélési stílusához - mondta Margaret Boykin, a Ubisoft Film & Television film- és televíziós tartalmakért felelős vezetője.

A sorozat egy antológia dráma lesz, amelyben minden évad egy új világban játszódik, különböző szereplőkkel, a videojáték-sorozat jellegzetes, önálló történetmesélési formátumát követve.

