Egy be nem jelentett játékon is dolgozhatnak a FromSoftwarenél

Az Elden Ring stúdiója, a FromSoftware állítólag egy újabb, még be nem jelentett multiplatform játékot fejleszt, amelynek megjelenése valószínűleg jövőre várható és a kódneve FMC - erről számolt be az MP1st.

A magazin szerint a japán fejlesztő készülő címe a gyártás előrehaladott szakaszában van, ezen dolgoznak a Switch 2-exkluzív The Duskbloods és az Elden Ring: Nigthreign megjelenés utáni támogatása mellett. Azt írták, a be nem jelentett játék, emellett elemzést végeztek a kódnevéről is.Megjegyzik, hogy korábban az "F" betűvel kezdődő kódnevek Dark Souls, vagy Armored Core játékokhoz kapcsolódtak, vagyis az a feltételezés, hogy a be nem jelentett cím a Fires of Rubicon kiegészítője, vagy a Dark Souls 3 remaster lehet.Ha jövőre tényleg megjelenik, akkor valószínűleg nem kell túl sokáig várnunk az elméleteknek a megerősítésére (vagy megcáfolására): könnyen lehet, hogy még idén, valamelyik rendezvényen, például a Gamescomon vagy a The Game Awardson megismerjük az első hivatalos részleteket a titokzatos FMC-projektről.