Decemberben debütál a Fallout második évada, zöld utat kapott a harmadik is

Az Amazon éves Upfront bemutatója során a vállalat megerősítette, hogy a Fallout harmadik évada zöld utat kapott és azt is bejelentették, hogy a sorozat második évadát, - amelynek forgatása a múlt héten fejeződött be, - 2025 decemberében mutatják be.

Az Amazon elárulta, a második évad az első epikus fináléja után veszi fel a fonalat és elvisz bennünket egy utazásra a Mojave pusztaságon keresztül a posztapokaliptikus New Vegas városába. Ez jó hír, de meglepő is, hiszen a forgatás csak nemrég fejeződött be és a los angelesi tüzek miatt az év elején leállt a forgatás , de a decembert elég biztosra mondja az Amazon, addig is várhatjuk az előzeteseket, ugyanis a történetet szintén homály fedi. Egyébként éppen tegnap írtunk arról, hogy a Maximust alakító színész azt mondta, a karaktere az 5. vagy 6. évad körül ér véget, ami arra utal, hogy a készítők hosszú távra tervezik a sorozatot.