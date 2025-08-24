Bemutatták az Anno 117: Pax Romana új titokzatos kelta területét

A gamescomon az Ubisoft leleplezte az Anno 117: Pax Romana titokzatos új kelta régióját, az Albiont, ahol a kelta hagyományok és a római hatalom csap össze, és szeptember 2-tól korlátozott ideig bárki kipróbálhatja majd a stratégiai játék demóját a novemberi megjelenés előtt.
 

Az Anno 117: Pax Romana új területe, az Albion teljesen más élményt kínál, mint a birodalom központi tartományai. Itt dönthetünk, hogy a kelta kultúra megőrzését támogatjuk, vagy inkább a római hódítás útjára lépünk. Új isteneket is felfedezhetünk, például Eponát és Cernunnost, akik egyedi bónuszokat adnak, miközben technológiai újításokkal bővíthetjük a birodalmunkat.

A játék november 13-án érkezik, de addig is lehetőségünk lesz kipróbálni a stratégiát, mert szeptember 2. és 16. között jön a demó változat, ahol kipróbálhatjuk, milyen kormányzóként a Latiumból indulva vagy Albion felfedezésével építeni a saját Római Birodalmunkat. Az új Romanization rendszer pedig mélyíti a döntéseink súlyát, hiszen minden választás hatással lesz a lakóink elégedettségére és a birodalom fejlődésére.

Gólem

39 perce

Egészen menő lett.

Anno 117: Pax Romana
gamescom 2025

