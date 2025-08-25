Bejelentették a The Division 2: Survivors-t, ami egy újfajta élményt hozna el

Julian Gerighty vezető producer arról beszélt, a The Division 2: Survivors fejlesztése alatt a átláthatóságra törekszenek és az új élmény kialakítása során a pontos kommunikációra és a közösség bevonására helyezik a hangsúlyt, vagyis bevonják a játékosokat is.
A játékból nem mutattak be grafikákat, vagy képernyőképeket és jelenleg TBA jelöléssel találhatjuk meg (vagyis nincs bejelentett megjelenési dátuma), de a Ubisoft néhány koncepciórajzot közzétett.
A The Division 2 eredetileg 2019-ben jelent meg és azóta több tucat frissítést és számos jelentős tartalmi újdonságot kapott, a Survivors lesz a legújabb a sorban.
The Division 2: Survivors is a new Survival extraction experience under the direction of Magnus Jansén. With development still at an early stage, we are excited to bring you along as the project evolves within The Division 2. pic.twitter.com/6QsepUuTIX— Tom Clancy's The Division (@TheDivisionGame) August 22, 2025