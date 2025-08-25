Bejelentették a The Division 2: Survivors-t, ami egy újfajta élményt hozna el

2025. augusztus 25.
Botyi
Botyi
A Gamescomon tartott panelbeszélgetésen a Ubisoft megerősítette, hogy bár a fejlesztés jelenleg még korai szakaszban van, Magnus Jansén kreatív igazgató és a The Division veteránok dolgoznak a The Division 2: Survivorson.
 

Julian Gerighty vezető producer arról beszélt, a The Division 2: Survivors fejlesztése alatt a átláthatóságra törekszenek és az új élmény kialakítása során a pontos kommunikációra és a közösség bevonására helyezik a hangsúlyt, vagyis bevonják a játékosokat is.

A játékból nem mutattak be grafikákat, vagy képernyőképeket és jelenleg TBA jelöléssel találhatjuk meg (vagyis nincs bejelentett megjelenési dátuma), de a Ubisoft néhány koncepciórajzot közzétett.

A The Division 2 eredetileg 2019-ben jelent meg és azóta több tucat frissítést és számos jelentős tartalmi újdonságot kapott, a Survivors lesz a legújabb a sorban.

