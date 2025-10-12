Az új Halloween játék fejlesztői egy multis Silent Hillt is elkészítenének

független
2025. október 12.
27113
Botyi profilja, adatai
Botyi
Az Illfonic leginkább az aszimmetrikus multiplayer játékokról lehet ismert, mint a Friday the 13th: The Game, a Predator: Hunting Grounds, a Killer Klowns from Outer Space: The Game, legújabb címük pedig a Halloween lesz.
 

Múlt hónapban a Tokyo Game Show-n a japán GameSpark portálnak adott interjújában Charles Brungard, az Illfonic vezérigazgatója, és Jared Gerritsen, kreatív igazgatója elárulták, mit szeretnének csinálni a Halloween megjelenése után.

Elmondásuk szerint nehéz megmondani, mert jelenleg sok emberrel tárgyalnak, de annyit elárultak, hogy "a horror műfaját sokféle formában látjuk, a filmektől a képregényekig, ezért az a politikánk, hogy ezeket az elemeket beépítjük, hogy az IP még jobb legyen".

Ha azonban lehetne választani, akkor szeretnének egy játékot készíteni a Chainsaw Manből, illetve jó szórakozásnak tartanák, ha a Silent Hill multiplayer játék lenne. Hogy az Illfonic tárgyal-e a Konamival, azt nem tudni, de mindenképpen érdekes elgondolás lenne egy aszimmetrikus Silent Hill többjátékos cím.
legújabb címük pedig a Halloween lesz.'>
1 hozzászólás

Hentes

42 perce

Hát ha olyan Silent Hill lenne mint az f, akkor nem erőltetném. röhögő smiley

válasz erre
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Megjelenési dátum jött az új Halloween játékhoz

Megjelenési dátum jött az új Halloween játékhoz

Új Halloween játék érkezik 2026-ban, Michael Myers újra lecsap

Új Halloween játék érkezik 2026-ban, Michael Myers újra lecsap

Visszatér egy népszerű próba a The Outlast Trials-ba

Visszatér egy népszerű próba a The Outlast Trials-ba

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
689440 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja