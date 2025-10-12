Az új Halloween játék fejlesztői egy multis Silent Hillt is elkészítenének

Az Illfonic leginkább az aszimmetrikus multiplayer játékokról lehet ismert, mint a Friday the 13th: The Game, a Predator: Hunting Grounds, a Killer Klowns from Outer Space: The Game, legújabb címük pedig a Halloween lesz.

Múlt hónapban a Tokyo Game Show-n a japán GameSpark portálnak adott interjújában Charles Brungard, az Illfonic vezérigazgatója, és Jared Gerritsen, kreatív igazgatója elárulták, mit szeretnének csinálni a Halloween megjelenése után.Elmondásuk szerint nehéz megmondani, mert jelenleg sok emberrel tárgyalnak, de annyit elárultak, hogy "a horror műfaját sokféle formában látjuk, a filmektől a képregényekig, ezért az a politikánk, hogy ezeket az elemeket beépítjük, hogy az IP még jobb legyen".Ha azonban lehetne választani, akkor szeretnének egy játékot készíteni a Chainsaw Manből, illetve jó szórakozásnak tartanák, ha a Silent Hill multiplayer játék lenne. Hogy az, de mindenképpen érdekes elgondolás lenne egy aszimmetrikus Silent Hill többjátékos cím.