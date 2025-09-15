Az Insomniac Venom játékát sajtóértesülések szerint még nem törölték

Amióta az Insomniac Games 2023-ban, a Spider-Man 2 megjelenése után hatalmas adatvédelmi incidenst szenvedett el, kiderült, hogy készül egy Venom spin-off játék, azonban hivatalos híreket nem kaptunk róla.
 

Az MP1st friss cikke szerint egy, az Insomniachoz közel álló forrás megerősítette, hogy a Wolverine 2026-ban fog megjelenni és hogy a Venom cím még mindig fejlesztés alatt áll és persze Eddie Brock is szerepet kap a játékban, mint Venom gazdateste.

A tervezők szerint Brock külseje inkább a képregénybeli karakterre fog hasonlítani, nem pedig a legutóbbi Venom-filmekben Tom Hardy által alakított verzióra. Természetesen Venom Carnage-dzsel fog szembeszállni, amit a Spider-Man 2-ben is kifejezetten megemlítettek és Anti-Venom is megjelenik.

Sajnos egyelőre nem tudni, mikor fogják leleplezni, vagy kiadni ezt a Venom játékot, de az MP1st számításai szerint mivel a Wolverine 2026-ban fog megjelenni, elvileg nem sokkal utána várható.
