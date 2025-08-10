Az EA miatt nem lesz Dragon Age Remastered trilógia

A Dragon Age veteránja, Mark Darrah elárulta, hogy a BioWare szerette volna a sorozat első három játékának remasterelt változatát elkészíteni, hasonlóan a Mass Effect: Legendary Editionhöz, de az EA többször is elutasította az ötletet.

A The Veilguard csalódást keltő tavalyi megjelenése óta a BioWare teljes mértékben a következő Mass Effect fejlesztésére koncentrál, tehát a közeljövőben valószínűleg nem kapunk új Dragon Age-t. Ha újat nem is, a régebbikben benne lenne a Bioware, erről a YouTuber MrMattyPlays-nak beszélt Mark Darrah.A franchise korábbi vezető producer azt mondta, szerinte jó ötlet lenne az első három játék (Origins, Dragon Age 2, Inquisition) remasterelt változatának elkészítése. Darrah ezután elárulta, hogy a BioWare felvetette az EA-nek az első három játék átnevezését és egyDarrah szerint végül az EA nem hagyta jóvá ezt, mert nyíltan nem kedveli a remasterelt változatokat, valamint a veterán fejlesztő szerint olyan nagy átalakításra lenne szükség, amit az EA valószínűleg nem fog megrendelni.

