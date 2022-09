Végre ismét igazi nagyágyút ad ajándékba a rajongók számára az Epic Games Store, így akinek kimaradt volna korábban az ARK: Survival Evolved , annak van egy nagyszerű hírünk.

Ezen a héten ugyanis ezt a dinoszauruszos túlélőjátékot adja ajándékba a népszerű digitális bolt, ami nem az első eset, korábban már lehetőségünk volt beszerezni ilyen formában ezt a játékot, de aki akkor lemaradt a lehetőségről, most pótolhatja.Sőt mi több, az ARK: Survival Evolved egy másik játék is jár most ajándékba, egészen konkrétan a Gloomhaven című dungeon crawler szerepjáték, ami egy társasjáték adaptációjaként nemcsak egyedül, hanem kooperatív módban is élvezhető.