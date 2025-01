Áprilisban jön a The Last of Us második évada

Az HBO és a PlayStation Productions bejelentették, hogy már csak áprilisig kell várniuk a rajongóknak arra, hogy lecsaphassanak a The Last of Us televíziós sorozat második évadára, lévén akkor folytatódik a nagy kaland.

Az új szezon várhatóan hét epizódból áll majd, és bár napra pontos dátumot nem kaptunk hozzá, az viszont biztos, hogy az HBO-n és az HBO Max-on debütálhat majd, a történet szempontjából pedig, a főszerepben továbbra is Joel és Ellie karakterével, akik nemcsak egymással, hanem egy egész világgal konfliktusba keveredtek.Az új évadban rengeteg korábbi szereplő visszatér, így olyan sztárok, mint Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna és Rutina Wesley sem hiányoznak majd a sorból. Ha a szavak nem lennének elegendőek, az alábbiakban egy friss kedvcsinálót is megtekinthettek a második évadról!

