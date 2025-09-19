Állítólag semmi nem történik a Bloodborne háza táján

Bár a FromSoftware rajongói az elmúlt években nagyon jól jártak az Elden Ring-gel és az Armored Core 6-tal, valamint biztos jó lesz a még készülő The Duskbloods is, de ott van még a Bloodborne visszatérése, amiért mindenki könyörgött az elmúlt években.

A megbízható játékipari bennfentes, Jeff Grubb nemrég a Game Mess Decides legújabb epizódjában beszélt a Bloodborneról. A számos pletyka mellett sokan bízhattak benne, hogy Grubb jó híreket hozott, de ez nem így történt.Elárulta, hogy viszonylag nemrég ellenőrizte a Bloodborne állapotát forrásaival és azt hallotta, hogy jelenleg semmi sem történik a sorozattal. Ez azt jelenti, hogysem.Grubb nem is tudott többet mondani, valószínűleg azért, mert jelenleg egyszerűen tényleg nincs mit közölni.

