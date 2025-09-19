Állítólag semmi nem történik a Bloodborne háza táján

2025. szeptember 19.
Botyi profilja, adatai
Botyi
Bár a FromSoftware rajongói az elmúlt években nagyon jól jártak az Elden Ring-gel és az Armored Core 6-tal, valamint biztos jó lesz a még készülő The Duskbloods is, de ott van még a Bloodborne visszatérése, amiért mindenki könyörgött az elmúlt években.
 

A megbízható játékipari bennfentes, Jeff Grubb nemrég a Game Mess Decides legújabb epizódjában beszélt a Bloodborneról. A számos pletyka mellett sokan bízhattak benne, hogy Grubb jó híreket hozott, de ez nem így történt.

Elárulta, hogy viszonylag nemrég ellenőrizte a Bloodborne állapotát forrásaival és azt hallotta, hogy jelenleg semmi sem történik a sorozattal. Ez azt jelenti, hogy nem készül remaster, port, vagy teljes értékű folytatás sem.

Grubb nem is tudott többet mondani, valószínűleg azért, mert jelenleg egyszerűen tényleg nincs mit közölni.

Nézd nagyban ezt a videót!



1 hozzászólás

fighterlaci

1 órája és 11 perce

Hát az **** ügy. röhögő smiley De annyira azért nem volt nagy hűha hogy ezen sírjak...

válasz erre
 

