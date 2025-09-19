Állítólag semmi nem történik a Bloodborne háza táján

A megbízható játékipari bennfentes, Jeff Grubb nemrég a Game Mess Decides legújabb epizódjában beszélt a Bloodborneról. A számos pletyka mellett sokan bízhattak benne, hogy Grubb jó híreket hozott, de ez nem így történt.
Elárulta, hogy viszonylag nemrég ellenőrizte a Bloodborne állapotát forrásaival és azt hallotta, hogy jelenleg semmi sem történik a sorozattal. Ez azt jelenti, hogy nem készül remaster, port, vagy teljes értékű folytatás sem.
Grubb nem is tudott többet mondani, valószínűleg azért, mert jelenleg egyszerűen tényleg nincs mit közölni.