Állítólag az új Ghost Recon jövőre jelenik meg

Az Insider Gaming mai cikke szerint a Ubisoft egy új Ghost Recon játék megjelenésére készül 2026-ban, az Ovr kódnéven futó cím még idén belép egy belső alfába, a cél pedig a jövő évi debütálás élesben.

Az Insider Gaming azt írja, hogy látott felvételeket a készülő játékról, amely hasonlít a Call of Duty: Modern Warfare és a Ready or Not című taktikai lövöldözős játékhoz. A sorozat megtartja a korábbi részek taktikai játékmenetét, de a jelek szerint nagyobb hangsúlyt kapnak a katonai szimulációs elemek.A belső alfatesztet idén ősszel szeretnék tető alá hozni és a teszt, illetve a végleges kiadás között körülbelül 12 hónap telhet el - elméletileg tehát a következő Ghost Recon. Azt nem tudni, hogy hivatalosan mikor lesz bejelentve, de a spekulációk szerint jövőre egy hatalmas Ubisoft Forward eseményt szervezhetnek.