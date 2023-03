Akció-RPG készül a Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin képregény alapján

Izgalmas hírek bukkantak fel a Paramount Global háza tájáról, hiszen maga Doug Rosen, az alelnök erősítette meg, hogy egy közelebbről meg nem nevezett stúdióban egy Tini Nindzsa Teknőcökre épülő akciószerepjátékot készítenek.

Sőt, nem is akérmilyen ARPG lesz ez, hiszen a projekt a Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin című képregényre épül fel, egy külső nézetes móka lesz, és az alelnök a Polygon magazinnak annyit megerősített még róla, hogy egy sötét és érett alkotást várhatunk olyan címek nyomdokain, mint a God of War-sorozat.Doug elmondta még, hogy a történet a képregényeken alapul majd, azaz, de hogy pontosan melyikük lesz az, azt nem árulta el, de akit érdekel, a képregényből kiderítheti. Izgatottan várjuk a további részleteket!