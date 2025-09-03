Akár már jövőre megjelenhet az új Rayman játék

A Rayman-rajongóknak nehéz évtizedet kellett átélniük, hiszen néhány mobiljátékot leszámítva 2013-as Rayman Legends óta nem jelent meg igazi Rayman-játék, de ez hamarosan megváltozhat.

A Ubisoft a Rayman 30. évfordulóját ünnepli és úgy tűnik, hogy egy új játék sokkal hamarabb megjelenhet, mint ahogy azt eddig reméltük. Az Insider Gaming szerint ugyanis a Rayman remake debütálása várhatóan 2026 végén lesz.Források szerint a, vagyis a 2026 végi megjelenési dátum valóban megvalósulhat, még akkor is, ha a Ubisoft nem árulja el, hogy a projekt valóban létezik-e.Hivatalosan még nem erősítették meg, a Ubisoft az első értesülésekre úgy reagált, hogy egy új Rayman-játék "feltárási fázisban? van, az viszont bizonyos, hogy "Rayman jövőjén" dolgoznak.