AI-alapú Ambiglow-val érkezik a Philips új gamer monitora

Szeptember 16-án Amszterdamban mutatta be a Philips Monitors legújabb gamer monitorát, a Philips Evnia 27M2N5901A-t, amely a cég céljai szerint a játékosok, tartalomgyártók és technológiai szakemberek igényeit egyaránt kielégíti.

A Dual Mode technológiával felszerelt kijelző két üzemmódban működik: 160 Hz-es UHD felbontásban a részletgazdag munkához, illetve 320 Hz-es FHD módban a villámgyors versenyjátékhoz. A 27 hüvelykes IPS panel 1 ms GtG és 0,5 ms Smart MBR válaszidőt kínál, miközben a VESA DisplayHDR 400 tanúsítvány és az Adaptive-Sync támogatás gondoskodik a valósághű, szakadozásmentes képről., így még magával ragadóbb vizuális élményt nyújt. A Philips Evnia Precision Center szoftver olyan extra funkciókat kínál, mint a Smart Crosshair, a Stark ShadowBoost és a Smart Sniper, amelyek a játékosok pontosságát és látásmódját javítják. A beépített KVM kapcsoló, USB-C port 65 W tápellátással, USB elosztó és ergonomikus állvány pedig a produktivitást és kényelmet szolgálják.A monitor október elejétől lesz elérhető, 379 eurós ajánlott áron, ami nálunk körülbelül 152 000 forintnak felel meg. Meglátjuk a versenytársakhoz képest mit nyújt majd, de azt elöljáróban is el lehet mondani, hogy nagy eséllyel árérték arányban igen erős választás lehet mindazok számára, akik egyetlen eszközben keresik a teljesítményt, rugalmasságot és stílust.