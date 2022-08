A Twin Peaks sztárja is csatlakozott az Amazon által készített Fallout TV-sorozathoz

Egy ideje már gőzerővel készül egy Fallout televíziós sorozat az Amazon háza táján, amiről annyi bizonyos, hogy Jonathan Nolan és Lisa Joy munkája lesz, és a Bethesda is teljes mellszélességgel ott áll mögötte.

A színészgárda tekintetében azonban akadnak még homályos foltok, noha az biztos, hogy Walton Goggings lehet a főszereplő, azonban a Variety jelentése szerint most egy igazi veteránnal erősített a projekt, lévén Kyle MacLachlan is csatlakozott a munkához,Nevét azonban rengeteg más helyről is ismerhetjük, érdekesség pedig, hogy mellette Xelia Mendes-Jones és Aaton Moten nevét is kiszivárogtatta a magazin, akik fiatal tehetségekként erősítik majd a projektet.