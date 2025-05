A Trónok harca egyik színésznője is felbukkanhat a The Witcher 5. évadában

Újabb izgalmas részletek láttak napvilágot a The Witcher televíziós sorozat ötödik évadáról, amelyről a Redanian Intelligence megtudta, hogy Skelligét is szerepeltetik majd benne, méghozzá egy ismert arccal kiegészülve.

Mint ismert, Skellige bár nem volt gyakori helyszín a könyvekben, sőt a sorozatban sem, ugyanakkor a The Witcher 3 Wild Hunt központi régiója volt, és most az TV sorozat ötödik évadában is fontos lehet, amikor Yennefer elmenekül a Varázslónők Páholyából és Hindarsfjall szigetén keres magának menedéket.Itt találkozik majd Sigrdrifával, a templom egyik papnőjével, akit állítólag, sőt egészen nagyszerűt alkotott - még ha röviden is -, így izgatottan várjuk megjelenését a Vajákban.