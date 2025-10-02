A Starbreeze törölte a Dungeons and Dragons-játékát és 44 főt elküld

A svéd fejlesztő, a Starbreeze Studios törölte a Dungeons & Dragons játékát és 44 alkalmazottját tervezi elbocsátani, hogy fő tevékenységét a Payday sorozatra helyezze át - a Project Baxtert még 2023-ban jelentették be és jövőre jelent volna meg.

A sajtóközleményben azt magyarázták, stratégiai felülvizsgálat után az igazgatóság és a vezetőség arra a következtetésre jutott, hogy a forrásokat leginkább a Starbreeze zászlóshajója, afordítják.A Project Baxter csapatának egy része átkerül a Starbreeze más projektjeibe, - leginkább a Paydaybe, - de a stúdió azt is megjegyzi, hogy a létszám körülbelül 44 fővel csökken (teljes munkaidős alkalmazottak), ami a jövőben alacsonyabb költségeket eredményez.A törölt játék kapcsán megköszönték a fejlesztők kreativitását és a Wizards of the Coast támogatását, az elért eredmények és a hozzájárulások pedig tovább élnek a Paydayben és a Starbreeze jövőjében.