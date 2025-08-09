A sorozat sikere miatt nem folytatódtak Desmond Miles kalandjai az Assassin's Creedben

Ha figyelmen kívül hagyjuk az Assassin's Creed Shadows körül az elmúlt évben történt eseményeket, a franchise eddigi leghírhedtebb pillanata az Assassin's Creed III-ban történt, amikor hirtelen megölték a főszereplő Desmond Milest.

In a recent interview, Alex Hutchinson (Creative Director of AC3) talks about why they had to end Desmond's story and everything he said is spot on. The lore did infact get messy, and you are only left with hardcore fans.



He said the original plans was actually as followed:

Az Assassin's Creed III kreatív igazgatója, Alex Hutchinson nemrég a Convergence Games Showcasenek beszélt a sorozattal töltött idejéről és néhány meglepő dolgot árult el, többek között azt, hogy eredetileg csak három játékból állt volna.Az első két Assassin's Creed a várakozásoknak megfelelően alakult, de a harmadikat eredetileg úgy tervezték, hogy teljes egészében a modern korban játszódjon, Desmond Miles főszereplésével. A sorozat hatalmas sikere azonban teljesen megváltoztatta ezt és nyilvánvaló vált, hogy nem három játékkal zárul az egész.Hutchinson elmagyarázta, hogy ez a siker és a tervek megváltozása oda vezetett, hogy Desmond Miles a III-ban (ami szám szerint az ötödik játék volt) váratlanul meghalt. Elmondása szerint az ötödik játék megjelenésekor már annyiraa dolgokat, mielőtt túl bonyolulttá vált volna.