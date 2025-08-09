A sorozat sikere miatt nem folytatódtak Desmond Miles kalandjai az Assassin's Creedben

Az Assassin's Creed III kreatív igazgatója, Alex Hutchinson nemrég a Convergence Games Showcasenek beszélt a sorozattal töltött idejéről és néhány meglepő dolgot árult el, többek között azt, hogy eredetileg csak három játékból állt volna.
Az első két Assassin's Creed a várakozásoknak megfelelően alakult, de a harmadikat eredetileg úgy tervezték, hogy teljes egészében a modern korban játszódjon, Desmond Miles főszereplésével. A sorozat hatalmas sikere azonban teljesen megváltoztatta ezt és nyilvánvaló vált, hogy nem három játékkal zárul az egész.
Hutchinson elmagyarázta, hogy ez a siker és a tervek megváltozása oda vezetett, hogy Desmond Miles a III-ban (ami szám szerint az ötödik játék volt) váratlanul meghalt. Elmondása szerint az ötödik játék megjelenésekor már annyira sok volt a háttértörténet, hogy egyszerűen logikus volt Desmonddal lezárni a dolgokat, mielőtt túl bonyolulttá vált volna.
In a recent interview, Alex Hutchinson (Creative Director of AC3) talks about why they had to end Desmond's story and everything he said is spot on. The lore did infact get messy, and you are only left with hardcore fans.? The Hidden One (@TheHiddenOneAC) August 8, 2025
