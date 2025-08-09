A sorozat sikere miatt nem folytatódtak Desmond Miles kalandjai az Assassin's Creedben

Ha figyelmen kívül hagyjuk az Assassin's Creed Shadows körül az elmúlt évben történt eseményeket, a franchise eddigi leghírhedtebb pillanata az Assassin's Creed III-ban történt, amikor hirtelen megölték a főszereplő Desmond Milest.
 

Az Assassin's Creed III kreatív igazgatója, Alex Hutchinson nemrég a Convergence Games Showcasenek beszélt a sorozattal töltött idejéről és néhány meglepő dolgot árult el, többek között azt, hogy eredetileg csak három játékból állt volna.

Az első két Assassin's Creed a várakozásoknak megfelelően alakult, de a harmadikat eredetileg úgy tervezték, hogy teljes egészében a modern korban játszódjon, Desmond Miles főszereplésével. A sorozat hatalmas sikere azonban teljesen megváltoztatta ezt és nyilvánvaló vált, hogy nem három játékkal zárul az egész.

Hutchinson elmagyarázta, hogy ez a siker és a tervek megváltozása oda vezetett, hogy Desmond Miles a III-ban (ami szám szerint az ötödik játék volt) váratlanul meghalt. Elmondása szerint az ötödik játék megjelenésekor már annyira sok volt a háttértörténet, hogy egyszerűen logikus volt Desmonddal lezárni a dolgokat, mielőtt túl bonyolulttá vált volna.

1 hozzászólás

Ronalddo

36 perce

Ehelyett lett belőle egy jó nagy rétes tészta...

válasz erre
 

