A Sony felvásárolt egy AAA címeket fejlesztő stúdiót

A Sony Interactive Entertainment (SIE) ma bejelentette, hogy megállapodást kötött a ProbablyMonstersel a Firewalk Studios megvásárlásáról, ami 2018-ban alakult, hogy eredeti AAA játékokra fókuszálon.

Csodálatos csapatot állítottunk össze a Firewalk Studiosnál, amit kifejezetten arra építettünk, hogy emlékezetes többjátékos élményt biztosítson a játékosoknak világszerte. A SIE a kezdetektől támogatta csapatunk vízióját a PlayStation Studio ökoszisztéma hihetetlen kreatív erejével. Ez az izgalmas következő lépés segíteni fog nekünk abban, hogy ezt az elképzelést megvalósítsuk.

A csapatot igazi eteránok vezetik: Tony Hsu (stúdióvezető, korábban GM és a Destiny alelnöke az Activision-nél) és Ryan Ellis (játékigazgató, korábban a Bungie kreatív igazgatója). A ProbablyMonsters és a Firewalk még 2021 áprilisában jelentette be exkluzív kiadói együttműködését a Sony leányvállalatával és most aa PlayStation Studioshoz.A közel 150 alkalmazott napi működését a megvásárlás után továbbra is a stúdió menedzsere irányítja a PlayStation Studios External Development csapat közreműködésével. Az üzlet részleteit, mint például az árat, nem hozták nyilvánosságra. Jim Ryan, a Sony Interactive Entertainment elnök-vezérigazgatója szerint a live service és technológiai szakértelmük nagyban hozzájárul majd a PlayStation növekedéséhez.Tony Hsu, a Firewalk Studios vezetője így értékelt: