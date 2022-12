A Silent Hill 2 Remake készítői egy újabb horrorjátékon dolgoznak

A Private Division egy kisebb kiadó, amely a Take-Two Interactive (a Rockstar és a 2K tulajdonosai) birtokában van és a részleg ötödik évfordulója alkalmából bejelentette együttműködését a Bloober Team fejlesztőstúdióval, hogy egy túlélőhorrort hozzanak létre.

A műfajon kívül semmit sem árultak el, de a Private Division blogbejegyzése megerősíti, hogy a játék "előreláthatólag nem 2025 előtt fog megjelenni", vagyis valószínűleg eltelik egy darabig, amíg működés közben láthatjuk.Piotr Babieno, a Bloober Team vezérigazgatója ebben a blogbejegyzésben azt írta, hogy ez a cím segíteni fog a stúdiónak abban, hogy "vezetővé váljon a horroriparban."A Bloober Teamet 2008-ban alapították, de először a 2016-os Layers of Fearrel robbantott nagyot, ezt követte a második rész, majd a The Medium. Kétségkívül a legnagyobb durranás az volt, amikor kiderült, elkészítik minden idők legikonikusabb horrorjátékának felújított változatát, a Silent Hill 2 Remake t.Még nem adtak megjelenési dátumot neki, de egyértelmű, hogy a Bloober Teamet leköti most ez a projekt, ráadásul már bejelentették, hogy jön a Layers of Fear harmadik része is 2023-ban.Még ha a Silent Hill 2 Remake 2024-ben is megjelenik, ez, ami minden fejlesztő számára nagy feladat, mérettől függetlenül. Remélhetőleg a Bloober Teamnek minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a lehető legjobbat hozzák ki a bejelentették játékokból.

